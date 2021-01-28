Молодая певица Мишель Андраде рассказала о бывшем возлюбленном и заинтриговала отношениями с рэпером Позитивом

Как сообщает Politeka.net, девушка пять лет встречалась с Никитой Ломакиным. Она поделилась откровениями в

"2POpodcast" на Youtube.

Мишель Андраде познакомилась с Никитой на популярном вокальном шоу "X-Фактор", в котором оба приняли участие. Тогда ей понравился другой парень, который позвал ее на свидание, однако на встречу так и не пришел. Подопечная Потапа отметила, что прождала молодого человека на холоде больше часа. Ломакин поддержал расстроенную певицу, и дружба со временем переросла в длительные отношения.

"Три года мы уже не вместе. Мы начали отношения, когда мне было 17 лет и встречались пять лет", - подчеркнула Мишель Андраде. - "Это очень большой срок, и я ему очень благодарна. Мы были молоды, зелененькие, ничего не знали, благодаря этим отношениями очень много чего узнала".

Как призналась исполнительница во время подкаста, сейчас у нее роман с другим молодым человеком, однако подробности личной жизни отказалась раскрывать. Мишель лишь добавила, что парень для нее, в первую очередь, верный и надежный друг.

"Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя", - поделилась Андраде.

Пользователи Сети обратили внимание на поведение Позитива во время шоу и заподозрили, что именно он встречается с Мишель:

"Мутят или нет непонятно но походу как я поняла позитив развелся с женой"; "Не хватило пальцев посчитать сколько Пазик сделал комплиментов Мишель"; "ору с того, как Потап смотрит на них и угорает"; "Походу нужен подкаст с Позитивом, а то что то ничего не понятно. Правда о разводе?"; "Картинка выглядит так, как будто Позитив и Мишель пришли к семейному психологу Потапу)"; "Между Мишель и Пазиком искра, буря, безумие"; "Мне одной показалось, что между Позитивом и Мишель что-то происходит?"; "А Позитив жену не боится? Или развёлся уже?".

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