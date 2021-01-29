Позитив из "Время и Стекло" рассказал о гармонии в личной жизни

Как сообщает Viva!, на фоне слухов о неоднозначных отношениях Алексея Завгороднего (Позитива) со своей супругой Анной Андрийчук украинский исполнитель рассказал об отношениях, пишет Politeka.net.

Алексей Завгородний раскрыл главный секрет во взаимопонимании с половинкой и рассказал важности взаимоподдержки друг друга в отношениях.

По словам Позитива очень важным для любимых является баланс между личным пространством и временем, которое они должны проводить вместе. Алексей уверен, что необходимо уметь не надоедать и периодически уединяться в перерывах между продолжительными разговорами и общими увлечениями.

"Поскольку вы больше времени проводите вместе в одних стенах, важно не доставать друг друга. Нужно тонко чувствовать, где можно уступить, где дать отдохнуть от себя. Можно, например, поиграть в компьютерную игру или посмотреть фильм, отвлечься ненадолго от разговоров, которых на карантине было и так много. Важно оставлять время и место для уединения и личных мыслей. Во взаимопонимании главный секрет",- считает Алексей Завгородний.

Кроме того, очень важным в отношениях любящих людей, по мнению Позитива, является совместные увлечения и поддержка, а отсутствие этих моментов может сильно ранить.

"Если вы любите друг друга, то и поддерживаете все начинания любимого человека. Это касается и хобби, и работы. Когда самый главный твой человек в мире говорит, что ей не нравится то, чем ты занимаешься, это сильно ранит. Поэтому поддержка во всем очень важна",- утверждает Позитив.

Напомним, ранее Алексей Завгородний признался в том, что его жена Анна очень ревнивая и однажды даже приревновала его к певице Насте Каменских. Также певец рассказал, что находится дома один, а отношения с его супругой - "давно уже - все".

Кроме того, Позитиву сейчас приписывают роман с подопечной Алексея Потапенко Мишель Андраде, с которой он недавно представил совместный трек к сериалу "100 тисяч хвилин разом". Оба исполнителя не комментируют это предположение напрямую, но в недавнем интервью Мишель заявила, что в данный момент у нее есть отношения с молодым человеком, имя которого она не озвучила. Певица призналась, что он для нее - верный и надежный друг.

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