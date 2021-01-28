Известная певица Тина Кароль в приятной компании отпраздновала день рождения в Турции

25 января Тина Кароль праздновала свой день рождения не в Украине и, возможно, в компании самого Дана Балана, но накануне ее поздравили ведущие и тренеры шоу "Голос Країни", о чем подробно рассказывается в публикации официального фан-клуба певицы в Instagram, пишет Politeka.net.

Тина Кароль была приятно удивлена сюрпризом, который для нее организовали коллеги в конце съемок премьерного первого эпизода шоу "Голос Країни". Они поздравили именинницу на сцене, а также преподнесли ей цветы и диетический морковный торт. Звезды спели вместе с залом праздничную песню.

Но бдительные фанаты, которые внимательно следят за жизнью своей фаворитки, в комментариях стали спрашивать, почему историю о праздновании дня рождения Тины Кароль так и не продолжили, ведь после этого звезда отправилась в Турцию в приятной компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

По словам одного из пользователей Тина Кароль продолжила празднование в одном из отелей в Турции, а сопровождал ее при этом Дан Балан, слухи о романе которых не утихают уже продолжительное время. Также пользователь добавляет, что отель, где отдыхали звезды, сначала афишировал эту информацию, а теперь пытается ее скрыть.

"А чего дальше не рассказываете? Потом она улетела в Турцию, с Баланом, отель сначала писал, что он там есть, а теперь делает всё, чтобы доказать, что его там нет, ну Дантина-то тоже не дураки",- говорится в комментарии, хотя более конкретных данных предоставлено не было.

Также пользователи пишут, что все рано или поздно становится известно.

"Все тайное всегда становится явным.. Как бы не скрывали...",- комментируют в соцсети.

Стоит отметить, что недавно и сама Тина Кароль обновила Instagram Stories, в котором показала снимки с отеля, о чем рассказал портал 24tv. Она позировала на фоне популярных турецких оберегов, а также на широкой террасе с видом на турецкие строения. Певица держала в руках связку воздушных шариков и была одета в теплую одежду.

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