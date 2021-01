Украинская певица Тина Кароль развеяла все сомнения фанатов о нежных чувствах к певцу Дану Балану

Поклонники Тины Кароль и Дана Балана до сих пор приписывают им роман, который, по мнению многих завязался во время их участия в шоу "Голос країни". Но после того, как Дан Балан в своем Instagram поздравил звезду с днем рождения, у поклонников не осталось сомнений в нежных чувствах, которые существуют между ними, пишет Politeka.net.

В день рождения Тины Кароль Дан Балан показал на своей страничке редкий совместный снимок со звездой, где они позируют, стоя очень близко друг к другу, словно влюбленные. Певец нежно прижался лбом к волосам Тины, пока она улыбалась для снимка.

"Happy Birthday, darling...@tina_karol",- трогательно подписал снимок певец, чем вызвал невероятный интерес среди фанатов, которые уже давно ищут подтверждения звездного романа.

Но когда на публикацию отреагировала сама Тина Кароль, сомнений у поклонников больше не осталось, ведь певица поставила под постом эмоджи в виде красного сердца.

Поклонники просто не поверили своим глазам, а некоторые предположили, что это волшебный сон, который не должен заканчиваться.

"Самый лучший день!", "Класс, вся семейка в сборе", "Я не верю", "Я почти потеряла свой пульс", "Тиинаа, это сон? Можно, я еще посплю, ладно? Он слишком волшебный!", "Если это сон, не будите меня никогда", "Дождались", "Мы ждали, Тинааа. Мы зналиии", "Тинааа, сердце в пятки ушло, не перестаешь нас удивлять", "Тина, мы можем считать это фото как официальное объявление отношений?!", "Умеете вы в свой день рождения подарить тысячам людей праздник...", "Let it be love",- пишут восхищенные фанаты, которые ждали ответа своей фаворитки 11 часов.

Напомним, что Дан Балан и Тина Кароль активно подогревают слухи о своем романе уже два года, мучая фанатов упорным молчанием. Звезды никак не комментируют свои неоднозначные отношения, которые, по предположению фанатов, возникли еще на шоу "Голос країни".

