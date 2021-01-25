Певец и экс-судья "Голоса країни" Дан Балан появился в компании украинской певицы, и это не Тина Кароль

Уже продолжительное время артисту приписывают роман с украинской певицей Тиной Кароль, передает Politeka.net. Две звезды не на шутку раззадорили публику своим флиртом.

Однако слухи об отношениях двух артистов, так и не подтвердились.

Несколько минут назад другая украинская певица, Наталья Валевская, опубликовала фото с Даном Баланом.

Снимки были сделаны два года назад. На кадрах Дан обнял Наталью. Оба улыбались, поэтому кадры получились очень теплыми.

"Делаем дуэт? 😎

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Два года назад была очень приятная встреча с певцом, композитором и любимцем женщин - Даном Баланом @danbalan! 😍

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Дан - это человек, от которого прямо прет сумасшедшая энергетика, чувствуется харизма и исключительный талант, который способен вести за собою🙂", - подписала снимок артистка.

По словам Валевской, ее заворожило творчество Дана с Тиной Кароль, а также оно ее вдохновило. Однако, видимо, Наталье еще далеко до такого дуэта.

"Друзья, а что вы скажете на возможный совместный дуэт с Даном? 😀 Я думаю, что это было бы довольно интересно и необычно. Как думаете? 🙌", - подписала фото Наталья.

За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев:

"Не,давайте Дана оставим Тине 😎", "Дан на тебя там Аркаша обидится, не трогай других 🤣🤣🤣🤣", "Не,не надо!Хватит пока дуэтов!Слишком много у Дана дуэтов!", "опасно такое выставлять 🤧", "Круто🔥🔥🔥ждем дуэт😍", "Ураааа!!!!♥️👍", "Да, давайте 🔥", "Ой,он огонь ..🤪", "та не ,не очень интересно, вам показалось".

Напомним, нежное фото Тины Кароль и Балана с малышкой на руках вызвало переполох: "Настоящая семья...".

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