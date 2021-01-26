Популярная украинская певица Тина Кароль показала, какой бывает за кулисами съемок различных шоу

На сцене Тина появляется в безупречных образах, с ярким макияжем с акцентом на пухлые губы и идеальными укладками золотистых локонов. В то же время, за сценой и перед съемками шоу, в которых берет участие, певица ведет себя совсем по-другому.

Певица не только всегда позирует за кулисами без макияжа, но еще и дурачится, может показать, как ест или отдыхает с коллегами. Чаще всего, артистка показывает немного личной жизни и жизни за кулисами, публикуя видео в разделе Стори. Однако поклонники публикуют самые главные кадры со звездой в своих профилях.

На одном из роликов можно заметить подборку личных образов звезды и счастливых кадров с ней. Фанаты отреагировали на пост сразу, не обошлось и без упоминания Дана Балана, с которым звезде приписывают роман:

«Закулисье всегда инстереснее!; То самое закулисье 😄😁; Дан все видел 😁 ; Уля ля 😎; Какая же она красотка😍; Канечно 😊✌🏻».

Мы также писали, что Тина Кароль считается иконой стиля среди украинских звезд. Певица предпочитает появляться на всех мероприятиях в трендовых платьях без откровенных вырезов и наляпистых принтов. Вместо этого певица делает аккуратные и выборочные акценты на бюсте или талии. В этот раз в наряде для первого эфира шоу «Голос» Тина сверкнула тонкой талией и простой прической.

Минималистичный образ очень понравился фанатам, ведь он был создан украинским дизайнером известного бренда Катериной Сильченко.

Напомним, Кароль, Могилевская, Ризатдинова и другие одинокие красотки стали кандидатками для "Холостячки 2": "Самой главной будет...".

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