Українська співачка Тіна Кароль розвіяла всі сумніви фанатів про ніжні почуття до співака Дану Балану

Шанувальники Тіни Кароль і Дана Балана досі приписують їм роман, який, на думку багатьох зав'язався під час їх участі в шоу "Голос країни". Але після того, як Дан Балан у своєму Instagram привітав зірку з днем народження, у шанувальників не залишилося сумнівів у ніжних почуттях, які існують між ними, пише Politeka.net.

У день народження Тіни Кароль Дан Балан показав на своїй сторінці рідкісний спільний знімок із зіркою, де вони позують, стоячи дуже близько один до одного, немов закохані. Співак ніжно притиснувся чолом до волосся Тіни, поки вона посміхалася для знімка.

"Happy Birthday, darling...@tina_karol", - зворушливо підписав знімок співак, чим викликав неймовірний інтерес серед фанатів, які вже давно шукають підтвердження зоряного роману.

Але коли на публікацію відреагувала сама Тіна Кароль, сумнівів у шанувальників більше не залишилося, адже співачка поставила під постом емоджі у вигляді червоного серця.

Шанувальники просто не повірили своїм очам, а деякі припустили, що це чарівний сон, який не повинен закінчуватися.

"Найкращий день!", "Клас, вся сімейка в зборі", "Я не вірю" ,"Я майже втратила свій пульс", "Тіінаа, це сон? Можно, я еще посплю, добре? Він занадто чарівний!", "Якщо це сон, не будіть мене ніколи", "Дочекалися", "Ми чекали, Тінааа. Ми знали", "Тінааа, серце в п'яти пішло, не перестаєш нас дивувати", "Тіна, ми можемо вважати це фото як офіційне оголошення відносин?!", "Вмієте ви в свій день народження подарувати тисячам людей свято...", "Let it be love", - пишуть захоплені фанати, які чекали відповіді своєї фаворитки 11 годин.

Нагадаємо, що Дан Балан і Тіна Кароль активно підігрівають чутки про свій роман вже два роки, мучачи фанатів наполегливим мовчанням. Зірки ніяк не коментують свої неоднозначні стосунки, які, за припущенням фанатів, виникли ще на шоу "Голос країни".

