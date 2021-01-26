Тина Кароль и Надя Дорофеева заинтриговали публику предстоящим зрелищем
Как передает Politeka.net, в Сети знаменитостям пророчат грандиозный поединок в эфире шоу "Голос країни".
Так, на официальной страничке проекта в Инстаграм, опубликован любопытный коллаж с 36-летней Тиной и 30-летней Надей.
"Баттлы? За патлы", - лаконично, но искрометно подписано фото.
"Воу-воу, неужели будет Fight за талантливых участников между @tina_karol и @nadyadorofeeva? Звездные наставники решительно настроены на победу🤩 Еще больше вокала, еще больше талантов, еще больше ярких впечатлений ждет тебя 31 января в 21:00 в эфире 1+1. Не пропусти 🔥", - говорится в самом посте.
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Звезда "1+1" Лидия Таран, которую устранили от эфиров, рассказала о своем состоянии: "Вою, как волк..."
Под лед провалились двое взрослых и ребенок, съехались спасатели: первые подробности ЧП
Трагически погиб известный российский актер и комик Александр Шаляпин, появились подробности: "Тело нашла жена"
Осадчая засветила «беременный» животик рядом с Кароль на "Голосі країни": «Передавай эстафету Тине!»
Пользователи кинулись комментировать ситуацию. Стоит отметить, разыгрались нешуточные баталии между фанатами обеих певиц.
"Дорофеева лучшая всегда 😍🔥"
"Нет Тина лучшая! Как всегда! А не Дорофеева, забирайте ее з собой, я непротив! Наглая слишком"
"Ребята, что вы творите, если вас попросили написать - Тина или Надя - напишите вы спокойно, зачем вы пишете гадости"
"Тина однозначно 🔥❤️ также тихо и спокойно обойдёт как и Каменских 😉😎"
"Надя очень культурная. Тина что-то ведёт себя как великий соображала. Не остроумно"
"Правильно, давай Тина, за патлы Дорофееву, а то наглеет на глазах"
Ранее мы рассказывали, Дорофеева появилась за кулисами "Голоса" в компании двух коллег - Олега Винника и Дмитрия Монатика, а также известного блогера Славы Демина.
"Тут не хватает одной очаровательной дамы. Где Тина, а? 💜; Как всегда, все кроме Тины😭; Тина спряталась .)))); Нигде нет Тины. Что же это такое, а?😂", - отреагировали пользователи.
Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.
А еще Politeka сообщала, Тину Кароль, Горбунова и Винника застукали за кулисами "Голос країни" за неожиданным занятием: "Спасите меня!"
Также Politeka писала, что строгая Кароль пристыдила Винника на "Голосі країни", испепелив его взглядом: "Кто такой Веня?"