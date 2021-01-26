Тина Кароль и Надя Дорофеева заинтриговали публику предстоящим зрелищем

Как передает Politeka.net, в Сети знаменитостям пророчат грандиозный поединок в эфире шоу "Голос країни".

Так, на официальной страничке проекта в Инстаграм, опубликован любопытный коллаж с 36-летней Тиной и 30-летней Надей.

"Баттлы? За патлы", - лаконично, но искрометно подписано фото.

"Воу-воу, неужели будет Fight за талантливых участников между @tina_karol и @nadyadorofeeva? Звездные наставники решительно настроены на победу🤩 Еще больше вокала, еще больше талантов, еще больше ярких впечатлений ждет тебя 31 января в 21:00 в эфире 1+1. Не пропусти 🔥", - говорится в самом посте.

Пользователи кинулись комментировать ситуацию. Стоит отметить, разыгрались нешуточные баталии между фанатами обеих певиц.

"Дорофеева лучшая всегда 😍🔥"

"Нет Тина лучшая! Как всегда! А не Дорофеева, забирайте ее з собой, я непротив! Наглая слишком"

"Ребята, что вы творите, если вас попросили написать - Тина или Надя - напишите вы спокойно, зачем вы пишете гадости"

"Тина однозначно 🔥❤️ также тихо и спокойно обойдёт как и Каменских 😉😎"

"Надя очень культурная. Тина что-то ведёт себя как великий соображала. Не остроумно"

"Правильно, давай Тина, за патлы Дорофееву, а то наглеет на глазах"

Ранее мы рассказывали, Дорофеева появилась за кулисами "Голоса" в компании двух коллег - Олега Винника и Дмитрия Монатика, а также известного блогера Славы Демина.

"Тут не хватает одной очаровательной дамы. Где Тина, а? 💜; Как всегда, все кроме Тины😭; Тина спряталась .)))); Нигде нет Тины. Что же это такое, а?😂", - отреагировали пользователи.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, Тину Кароль, Горбунова и Винника застукали за кулисами "Голос країни" за неожиданным занятием: "Спасите меня!"

Также Politeka писала, что строгая Кароль пристыдила Винника на "Голосі країни", испепелив его взглядом: "Кто такой Веня?"