Телеведущая Катя Осадчая показала, как ее муж Юрий Горбунов в компании Тины Кароль развлекается за кулисами "Голосу країни"

Видео ведущая шоу "Світське життя" опубликовала в своем Instagram.

Как известно, 25 января Тина Кароль отмечала свое 36-летие. Поэтому звезде пришлось вносить некоторые коррективы в свой рабочий график.

Тина Кароль в компании Юрия Горбунова, Кати Осадчей, Нади Дорофеевой, Монатика и Олега Винника пропустила по бокалу шампанского.

"Меня взяли в плен, спасите меня...", - заявила сперва Тина Кароль, улыбаясь на камеру.

"Классный плен. Тут кормят, наливают, - ответил ей Юрий Горбунов.

Позже звезды украинского шоу-бизнеса начали поздравлять Тину Кароль с днем рождения, желая ей счастья и здоровья.

"Тина, будь в этом плену всю жизнь. И пусть тебя никто не выдернит из твоего мира, где ты живешь в кайф. Многая лета", - озвучил свое поздравление Олег Винник.

"Каждый день счастья. Прям с самого утра", - добавил Юрий Горбунов.

Ранее мы рассказывали, как Катя Осадчая ошеломила снимком с роскошной Тиной Кароль.

Тина была одета в яркое платье на замочке. Ее волосы были выпрямлены. Она смотрела в кадр и искренне улыбалась. Осадчая была одета в золотистое платье с декольте. Она делала селфи, радостно прижмурившись.

Так, телеведущая решила сделать селфи с именниницей Тиной Кароль, которая отмечала в тот день 36-летие.

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