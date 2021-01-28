Тина Кароль является популярной исполнительницей, секреты красоты которой постоянно желают узнать фанаты. Красные губы, естественный нюдовый мейкап с легким румянцем и волнистая укладка стали чем-то вроде визитной карточки знаменитости. А вот в реальной жизни Тину часто можно встретить без макияжа.
Так как артистка придерживается простого правила – давать коже отдыхать после тяжелого сценического грима, она недавно вновь восхитила естественным образом без макияжа и укладок. Распущенные локоны, чистое лицо и милый светло-бежевый костюм с пандами на рукавах придали Тине озорства, что заметили в сети.
Стоит отметить, что артистка в реальной жизни предпочитает именно удобную и не сильно яркую одежду. Как правило, Кароль придерживается какого-то одного бьюти-образа, но вне сцены звезда надевает всегда разную и удобную одежду.
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Ранее на одном из новых снимков красотка предстала в одежде, похожей на пальто. Певица приспустила наряд с "шелкового" плечика. Казалось, под одеждой ничего не было, что придавало кадру особой пикантной интриги.
Всего за 20 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Никогда не встречала людей, которые могут передавать свою энергетику через экран. Спасибо. Наша - своя ❤️🔗", "" Какая красивая 😍❤", "Максимально женственно 😍😍", "Как всегда прекрасна 💕", "Вай, дар речи потеряла🔥🤤", "Ангелочек", "Нежность моя😍🤍", "Тина ты прекрасна😍😍", "Невероятно красивая", " Моя нежная девочка", - написали пользователи сети.
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