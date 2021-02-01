Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, подогрела интерес к своей персоне, вновь засветившись с экс-солистом «Время и Стекло» Позитивом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, сделанное во время съемок «Орла и решки», где Мишель и Позитив стали ведущими. На видео видно, что Мишель флиртует и весело проводит время с коллегой. Да и сам Позитив мило реагирует на шутки артистки.

«Подогреваю вас», - подписала видео звезда.

В комментариях под постом началось бурное обсуждение видео. Одним фанам стало интересно, в какой же стране побывают звезды. Другие стали обсуждать слухи о романе звезд, которые распространяются в сети.

«Милое фото у милого человека», «Надеюсь скоро свадьба», «Мишель ему точно не подойдёт)) у него уже давно есть другая, и это уже все знают», «Ой меня интерес мучает», «Осторожно, а то сгорим)», «Очень круто», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Позитив проговорился, что развелся со своей женой. Это и послужило поводом для слухов о том, что у рэпера появилась новая девушка. Кроме этого, Позитив записал совместный трек с Андраде к сериалу "100 тисяч хвилин разом".

Напомним, что подопечная Потапа ответила депутатам, которые мечтают с ней познакомиться: "Подарки приветствуются, но...".

Также Politeka писала, что роман между подопечным Потапа Позитивом и Мишель Андраде, фанаты в недоумении: "А жену не боится?".

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа в микро-топе едва не выронила упругий бюст, кадры бесстыдства: «Пушка».