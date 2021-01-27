Український виконавець і продюсер Потап зізнався, що депутати хотіли познайомитися з його підопічними

Як повідомляє Politeka.net, про це він проговорився під час 2POpodcast на Ютуб, гостем якого була його підопічна, молода співачка Мішель Андраде. Коли Потап став розпитувати Мішель про особисте життя, він згадав, що його багатий знайомий зацікавився нею, назвавши її дуже красивою дівчинкою.

"Він каже:"Вона така красива дівчина. Як з нею познайомитися?". А він дуже багата людина. І у мене таких питань від депутатів дуже багато", - підкреслив Потап, поцікавившись, чи можуть чоловіки розраховувати на зустріч з Мішель.

У перший раз співачка жартувала, заявивши, що будь-хто може зустрітися з нею під час концертів. Але Потап не вгамовувався, і знову повернувся до цього делікатного питання.

"Чи є шанс стати твоїм чоловіком представнику немузичної професії? Депутату, наприклад, бізнесмену. Чи зможеш ти полюбити такого?",- наполягав продюсер.

Андраде заявила, що чоловік, не пов'язаний з творчою сферою, з великою ймовірністю буде ревнивим, так як не буде розуміти особливостей її професії. Артистка вважає, що набагато менше енергії буде витрачатися у відносинах з людиною схожої професії.

"Подарунки вітаються. Але я вважаю, що чоловік, який не з цієї сфери, буде ревнивим", - заявила вона.

Нагадаємо, що Потап зізнався, що не всіх артистів пускає в будинок: «коли людина виявляється виплодком пекла...».

А ще Politeka писала, що Потап постебався над "горішками" Сергія Притули, який намагався спокушати Каменських: "ось такий ти...".

Також Politeka повідомляла, що Потап кардинально змінив імідж і засвітив Каменських в несподіваному місці: "дружина завжди поруч".