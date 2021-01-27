Украинский исполнитель и продюсер Потап признался, что депутаты хотели познакомиться с его подопечными

Как сообщает Politeka.net, об этом он проговорился во время 2POpodcast на Ютуб, гостем которого была его подопечная, молодая певица Мишель Андраде. Когда Потап стал расспрашивать Мишель про личную жизнь, он вспомнил, что его богатый знакомый заинтересовался ней, назвав ее очень красивой девочкой.

«Он говорит: "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?". А он очень богатый человек. И у меня таких вопросов от депутатов очень много», - подчеркнул Потап, поинтересовавшись, могут ли мужчины рассчитывать на встречу с Мишель.

В первый раз певица отшутилась, заявив, что любой может встретиться с ней во время концертов. Но Потап не унимался, и вновь вернулся к этому щекотливому вопросу.

«Есть ли шанс стать твоим мужчиной представителю немузыкальной профессии? Депутату, например, бизнесмену. Сможешь ли ты полюбить такого?», - настаивал продюсер.

Андраде заявила, что мужчина, не связанный с творческой сферой, с большой вероятностью будет ревнивым, так как не будет понимать особенностей ее профессии. Артистка считает, что намного меньше энергии тратиться в отношениях с человеком схожей профессии.

"Подарки приветствуются. Но я считаю, что мужчина, который не из этой сферы, будет ревнивым", - заявила она.

Напомним, что Потап признался, что не всех артистов пускает в дом: «Когда человек оказывается исчадием ада…».

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