Український продюсер і репер Потап вирішив розповісти про досягнення та адекватну оцінку власних планів і цілей
Останнім часом артист вирішив все частіше показувати особисті Селфі в Instagram і писати під постами про життя, важливі висновки і власні висновки. Цього разу співак розповів, про любов до себе і адекватну оцінку власних досягнень.
Так, артист поділився особистим кадром з гримерки, на якому позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою. Схоже, співак втомився, що і зазначив в кінці поста:
"Ви коли-небудь помічали себе в найкращому своєму стані? Коли ви-це найкрутіший ви! Коли ви собі подобаєтеся! Коли ви красунчик! А може бути Супер Ви і виникає, коли ви собі подобаєтеся? Може своє найкраще я можна викликати Любов'ю до себе ??
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Чи не егоїзмом по відношенню до інших ,а саме любов'ю, по відношенню до себе! Спробуйте собі сказати "Ти молодець, ти намагаєшся, ти кращий" адже хто ж ще може бути для Вас краще, ніж самі ви??? Спробуйте і не забувайте похвалити себе! Це був складний тиждень, але ти впорався, молодець, погнали далі!» ,- написав артист.
Шанувальники відразу підтримали зірку, а також жартома відзначили, що його завжди підтримає дружина, адже вона завжди поруч, навіть на його телефонному чохлі:
"Коли ви почнете вести коучі з підвищення самооцінки-куплю все відразу👏 🔥 😻; дуже йде костюм 👏 👏 👏 просто шикарно😇; спасибі потапчик за такий підбадьорюючий пост!!!)))😘 😘; Звичайно помічали) і помічаємо кожен день)🥷 🕺; а дружина завжди поруч!: Складно читається текст!Але за Сенс; ти схожий на лисого якого, де він завжди перемагає в кінці, це на сайті, а не в кіно 😂; Дуже крутий ❤️".
До цього Потап виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене в музичній студії "MOZGI". Потап в картатій сорочці поверх футболки і червоній фірмовій шапці зробив селфі на сходовому майданчику, відобразивши інтер'єр з фотографіями в рамках.
"Набагато гірше коли, людина яка вам симпатичний, виявляється виплодком пекла. В обох випадках не поспішайте, дивіться в очі, відчувайте спиною, робіть висновки з body-language, аналізуйте головою, в кінці кінців запитайте думку близької людини, але постарайтеся скласти своє власне враження. Я ось знаю багатьох артистів і зовсім не багатьох пущу до себе в будинок", - зізнався Потап.
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