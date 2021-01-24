Український продюсер і репер Потап вирішив розповісти про досягнення та адекватну оцінку власних планів і цілей

Останнім часом артист вирішив все частіше показувати особисті Селфі в Instagram і писати під постами про життя, важливі висновки і власні висновки. Цього разу співак розповів, про любов до себе і адекватну оцінку власних досягнень.

Так, артист поділився особистим кадром з гримерки, на якому позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою. Схоже, співак втомився, що і зазначив в кінці поста:

"Ви коли-небудь помічали себе в найкращому своєму стані? Коли ви-це найкрутіший ви! Коли ви собі подобаєтеся! Коли ви красунчик! А може бути Супер Ви і виникає, коли ви собі подобаєтеся? Може своє найкраще я можна викликати Любов'ю до себе ??

Чи не егоїзмом по відношенню до інших ,а саме любов'ю, по відношенню до себе! Спробуйте собі сказати "Ти молодець, ти намагаєшся, ти кращий" адже хто ж ще може бути для Вас краще, ніж самі ви??? Спробуйте і не забувайте похвалити себе! Це був складний тиждень, але ти впорався, молодець, погнали далі!» ,- написав артист.

Шанувальники відразу підтримали зірку, а також жартома відзначили, що його завжди підтримає дружина, адже вона завжди поруч, навіть на його телефонному чохлі:

"Коли ви почнете вести коучі з підвищення самооцінки-куплю все відразу👏 🔥 😻; дуже йде костюм 👏 👏 👏 просто шикарно😇; спасибі потапчик за такий підбадьорюючий пост!!!)))😘 😘; Звичайно помічали) і помічаємо кожен день)🥷 🕺; а дружина завжди поруч!: Складно читається текст!Але за Сенс; ти схожий на лисого якого, де він завжди перемагає в кінці, це на сайті, а не в кіно 😂; Дуже крутий ❤️".

До цього Потап виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене в музичній студії "MOZGI". Потап в картатій сорочці поверх футболки і червоній фірмовій шапці зробив селфі на сходовому майданчику, відобразивши інтер'єр з фотографіями в рамках.

"Набагато гірше коли, людина яка вам симпатичний, виявляється виплодком пекла. В обох випадках не поспішайте, дивіться в очі, відчувайте спиною, робіть висновки з body-language, аналізуйте головою, в кінці кінців запитайте думку близької людини, але постарайтеся скласти своє власне враження. Я ось знаю багатьох артистів і зовсім не багатьох пущу до себе в будинок", - зізнався Потап.

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