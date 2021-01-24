Украинский продюсер и рэпер Потап решил рассказать о достижениях и адекватной оценке собственных планов и целей

В последнее время артист решил все чаще показывать личные селфи в Инстаграм и писать под постами о жизни, важных выводах и собственных умозаключениях. В этот раз певец рассказал, о любви к себе и адекватной оценке собственных достижений.

Так, артист поделился личным кадром из гримерки, на котором позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой. Похоже, певец устал, что и отметил в конце поста:

«Вы когда - нибудь замечали Себя в самом лучшем своем состоянии? Когда Вы - это самый крутой Вы! Когда Вы себе нравитесь! Когда Вы красавчик! А может быть Супер Вы и возникает ,когда Вы себе нравитесь? Может своё лучшее Я можно вызвать Любовью к себе ??

Не эгоизмом по отношению к другим, а именно любовью ,по отношению к себе! Попробуйте себе сказать «ты молодец,ты стараешься, ты лучший» ведь кто же ещё может быть для Вас лучше ,чем сами Вы??? Попробуйте и не забывайте похвалить себя! Это была сложная неделя, но ты справился, молодец, погнали дальше!», - написал артист.

Поклонники сразу поддержали звезду, а также в шутку отметили, что его всегда поддержит супруга, ведь она всегда рядом, даже на его телефонном чехле:

«Когда вы начнете вести коучи по повышению самооценки - куплю все сразу👏🔥😻; Очень идёт костюм👏👏👏 Просто шикарно 😇; Спасибо Потапчик за такой ободряющий пост!!!)))😘😘; Конечно замечали) и замечаем каждый день) 🥷 🕺; а жена всегда рядом!: Сложно читаемый текст!Но за смысл; Ты похож на лысого которого, где он всегда побеждает в конце, это на сайте, а не в кино 😂; Очень крутой ❤️».

До этого Потап выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное в музыкальной студии "MOZGI". Потап в клетчатой рубашке поверх футболки и красной фирменной шапке сделал селфи на лестничной площадке, запечатлев интерьер с фотографиями в рамках.

"Гораздо хуже когда, человек который Вам симпатичен, оказывается исчадием ада. В обоих случаях не торопитесь, смотрите в глаза, чувствуйте спиной, делайте выводы из body-language, анализируйте головой, в конце концов спросите мнение близкого человека, но постарайтесь составить своё собственное впечатление. Я вот знаю многих артистов и совсем не многих пущу к себе в дом", - признался Потап.

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