Українського репера Потапа після відпочинку на Мальдівах потягнуло на філософію
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував селфі, зроблене на роботі. Потап стояв на тлі плаката з написом своєї компанії. Він був одягнений в яскраву помаранчеву сорочку і шапку.
«Чарівність. Є такий термін у акторів "негативна чарівність" не Анті, прошу зауважити, а протилежне позитивному. Це означає, що цей актор підходить на ролі негативних персонажів більше", - зазначив Потап.
За його словами, в житті зустрічається дуже багато таких людей з негативною чарівністю. Багатьох такі люди відштовхують і часто поміняти свою думку про них дуже важко.
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"Людина Вас може нез'ясовно відштовхувати, але не поспішайте, розгляньте її уважніше, може ви не праві або упереджені. Набагато гірше коли людина, яка вам симпатична, виявляється виплодком пекла. Я ось знаю багатьох артистів і зовсім не багатьох пущу до себе в будинок", - додав артист.
У коментарях йому залишили масу відгуків.
"Бреда Пітта точно пускати не можна, відразу в Настю закохається)», "у Вас шикарна чарівність", "негативна чарівність - це точно не про Тебе)", "чому останнім часом вас потягнуло на філософські пости", - пишуть люди.
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