Українського репера Потапа після відпочинку на Мальдівах потягнуло на філософію

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував селфі, зроблене на роботі. Потап стояв на тлі плаката з написом своєї компанії. Він був одягнений в яскраву помаранчеву сорочку і шапку.

«Чарівність. Є такий термін у акторів "негативна чарівність" не Анті, прошу зауважити, а протилежне позитивному. Це означає, що цей актор підходить на ролі негативних персонажів більше", - зазначив Потап.

За його словами, в житті зустрічається дуже багато таких людей з негативною чарівністю. Багатьох такі люди відштовхують і часто поміняти свою думку про них дуже важко.

"Людина Вас може нез'ясовно відштовхувати, але не поспішайте, розгляньте її уважніше, може ви не праві або упереджені. Набагато гірше коли людина, яка вам симпатична, виявляється виплодком пекла. Я ось знаю багатьох артистів і зовсім не багатьох пущу до себе в будинок", - додав артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Бреда Пітта точно пускати не можна, відразу в Настю закохається)», "у Вас шикарна чарівність", "негативна чарівність - це точно не про Тебе)", "чому останнім часом вас потягнуло на філософські пости", - пишуть люди.

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