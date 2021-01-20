Український репер Потап поділився сімейним щастям зі співачкою Настею Каменських

Як повідомляє Politeka.net, продюсер виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото з коханою, зроблене під час відпустки на Мальдівах. Судячи з ракурсу, Настя в жовтому купальнику зробила селфі на пляжі, коли засмаглий Потап з лукавою посмішкою притиснувся до неї ззаду. Артистка розімліла в обіймах чоловіка і навіть примружила очі зі щасливим виразом на обличчі.

"Люди завжди шукають інструкцію для життя, у фільмах, новинах, постах селебріті, книгах, зборах, релігії, музичних альбомах. Наче інструкція до життя, це посібник з управління мікрохвильовою пічкою. Все на що ви можете натрапити в цих пошуках створено, написано і придумано людьми. Ви звичайно отримуєте інформацію, але завжди посередником в її передачі стають досвід попередніх поколінь або фантазія творців попередників або сучасників. Навіщо вам посередники? Це зіпсований телефон. Пошліть запит прямо в космос, у всесвіт і отримуйте відповіді безпосередньо", - закликав музикант в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від курортного кадру і засипали зірок приємними коментарями:

"Настя така красуня 😍 😍 😍 еталон краси ❤ ️ будьте щасливі❤️❤️❤️"; "які класні, закохані, щасливі"; "сказано дуже круто, як завжди. Які ви Класні і щасливі!❤ ️"; "Як же я вас обожнюю, хлопці!!! Ви круті😍 😍 😍 любові, добра, самих милісних вібрацій і людей у ваше життя!"; "Так тримати ❤️"; "Кайфові"; "як здорово написано і які ви щасливі! У нас зима і сльота, а у вас море Сонце і пісок, що потрібно для щастя!".

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