Украинский рэпер Потап поделился семейным счастьем с певицей Настей Каменских

Как сообщает Politeka.net, продюсер выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото с возлюбленной, сделанное во время отпуска на Мальдивах. Судя по ракурсу, Настя в желтом купальнике сделала селфи на пляже, когда загоревший Потап с лукавой улыбкой прижался к ней сзади. Артистка разомлела в объятиях мужа и даже прищурила глаза со счастливым выражением на лице.

"Люди всегда ищут инструкцию для жизни, в фильмах, новостях, постах селебрити, книгах, собраниях, религии, музыкальных альбомах. Как буд-то инструкция к жизни, это пособие по управлению микроволновой печкой. Все на что вы можете натолкнутся в этих поисках создано, написано и придумано людьми. Вы конечно получаете информацию, но всегда посредником в ее передаче становятся опыт предыдущих поколений или фантазия творцов предшественников или современников. Зачем Вам посредники? Это испорченный телефон. Пошлите запрос прямо в космос, во вселенную и получайте ответы напрямую", - призвал музыкант в описании к фото.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от курортного кадра и засыпали звезд приятными комментариями:

"Настя такая красотка 😍😍😍 эталон красоты ❤️ будьте счастливы ❤️❤️❤️"; "Какие классные, влюбленные, счастливые"; "Сказано очень круто, как всегда. Какие Вы классные и счастливые!❤️"; "Как же я вас обожаю, ребята!!! Вы крутые😍😍😍 Любви, добра, самых благостных вибраций и людей в вашу жизнь!"; "Так держать ❤️"; "Кайфовые"; "Как здорово написано и какие вы счастливые! У нас зима и слякоть, а у вас море солнце и песок, что нужно для счастья!".

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