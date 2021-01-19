Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко поделился забавным селфи с прогулки

Артист решил поделиться новым селфи, сделанным во время прогулки на улице. Гуляя на морозе по Киеву, артист хорошо утеплился, чем умилил поклонников. Еще два дня назад артист наслаждался жарким отпуском на Мальдивах, расхаживая в одних пляжных шортах. В подписи же краснощекий певец и продюсер заговорил о мотивации.

Уметь искренне порадоваться успехам других, особенно близких - большое искусство, решил рассказать Потап. Без зависти, злости и раздражения.

«Подумайте и честно задайте себе вопрос ,а я действительно рад ,что этот человек чего -то достиг, достроил, добился, дописал, добежал, доделал? И если Ваш ответ «Рад!» то знайте вы добьётесь ещё большего, благодаря своей искренней эмоции, ну а если есть сомнения - поработайте над приятием Ваших окружающих и самого себя!

Будьте целостными, радуйтесь за других искренне, помогайте друзьям и вы станете счастливым человеком! Ведь когда вы искренне радуетесь за других, я радуюсь за Вас! #птп», -написал Потап под фото.

Поклонники были покорены искренностью артиста:

«Спасибо 🙏; Алексей вы лучший; Крутой мотивационный пост); Мы рады за счастье тех, кто действительно нам дорог и близок».

Также Потап показал совместное фото с Настей Каменских, которая не упустила возможность продемонстрировать новый купальник, которых артистка набрала целый чемодан. Ради отпуска на Мальдивах звезда хорошо закупилась.

«В правилах написания сценариев ,первым пунктом обозначено «Полюбите своего читателя, зрителя, слушателя» Полюбите ...

А как его полюбить , если он все время переходит все мыслимые и немыслимые границы этики ,он все время недоволен, он все время комментирует,ему никогда не нравится правда,он любит ,что бы его развлекали дешевыми приемчиками, он брызжет слюной и давится аргументами,он из всех своих штанов выпрыгивает,что бы ты его заметил,а сам при этом любит (и ты знаешь это наверняка) моральных уродов и лизоблюдов......как же его полюбить?», - пожаловался рэпер.

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