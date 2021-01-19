Популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко поділився кумедним Селфі з прогулянки

Артист вирішив поділитися новим Селфі, зробленим під час прогулянки на вулиці. Гуляючи на морозі по Києву, артист добре утеплився, чим розчулив шанувальників. Ще два дні тому артист насолоджувався спекотною відпусткою на Мальдівах, ходячи в одних пляжних шортах. У підписі ж червонощокий співак і продюсер заговорив про мотивацію.

Вміти щиро порадіти успіхам інших, особливо близьких-велике мистецтво, вирішив розповісти Потап. Без заздрості, злості і роздратування.

"Подумайте і чесно задайте собі питання, А я дійсно радий, що ця людина чогось досяг, добудував, домігся, дописав, добіг, доробив? І якщо ваша відповідь " радий!"то знайте ви досягнете ще більшого, завдяки своїй щирій емоції, ну а якщо є сумніви-попрацюйте над прийняттям ваших оточуючих і самого себе!

Будьте цілісними, радійте за інших щиро, допомагайте друзям і ви станете щасливою людиною! Адже коли ви щиро радієте за інших, я радію за вас! #птп", - написав Потап під фото.

Шанувальники були підкорені щирістю артиста:

"Спасибі 🙏; Олексій ви кращий; крутий мотиваційний пост); ми раді за щастя тих, хто дійсно нам дорогий і близький».

Також Потап показав спільне фото з Настею Каменських, яка не упустила можливість продемонструвати новий купальник, яких артистка набрала цілу валізу. Заради відпустки на Мальдівах зірка добре закупилася.

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А як його полюбити ,якщо він весь час переходить всі мислимі і немислимі межі етики, він весь час незадоволений,він весь час коментує,йому ніколи не подобається правда ,він любить, що б його розважали дешевими приймачами,він бризкає слиною і давиться аргументами,він з усіх своїх штанів вистрибує,що б ти його помітив, а сам при цьому любить (і ти знаєш це напевно) моральних виродків і лизоблюдів......як же його полюбити?",- поскаржився репер.

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