Український репер і музичний продюсер Потап показав водні розваги під час відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, чоловік співачки Насті Каменських покатався по океану на водному мотоциклі і поділився емоціями на своїй сторінці в "Інстаграмм". Артист зображений з голим торсом верхи на Джеті, його голову прикрасила маска для підводного плавання. Олексій Потапенко (справжнє ім'я продюсера) із задоволеною посмішкою підкинув обидві руки вгору, ніби танцюючи.

"Спостерігаючи за підводним світом чітко розумієш дві речі, ти - вдома, ти - в гостях! Вдома, тому що ти частина цієї великої екосистеми і колись і сам вийшов з води. В Гостях, тому що ти вже настільки забув, хто ти і звідки ти, що просто став інопланетянином для жителів глибин", - зазначив Потап. - "По дорозі, досить довгій, від рифу до рифу, я бачив пластикову пляшку, черевик і ананас, артефакти присутності нас, але океан могутніше людської цивілізації, він вбудує все, що ми накидали в блакитну воду, в свою екосистему. Якщо залишити цей Джет у воді, то через 2 тижні в ньому будуть жити краби, а через рік він стане Рифом, давайте дружити з природою, Матір'ю нашої".

Користувачі Мережі оцінили висловлювання репера в коментарях, навіть Настя Каменських не втрималася і відреагувала:

"Круто!"; "клас 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 як покаталися?) "; "Давайте берегти природу 👍"; "вибір за нами) дати притулок крабам)) згодна, в море занурювалися, таке собі, совремннаяя інсталяція під водою: залишки відпочинку, кульочки, бичочки"; "а вдома -25"; "але ж правда 👍".

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