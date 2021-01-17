Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап показал водные развлечения во время отдыха

Как сообщает Politeka.net, муж певицы Насти Каменских покатался по океану на водном мотоцикле и поделился эмоциями на своей странице в "Инстаграмм". Артист запечатлен с голым торсом верхом на джете, его голову украсила маска для подводного плавания. Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера) с довольной улыбкой вскинул обе руки вверх, будто танцуя.

"Наблюдая за подводным миром отчетливо понимаешь две вещи, ты - дома, ты - в гостях! Дома, потому что ты часть этой великой экосистемы и когда-то и сам вышел из воды. В Гостях, потому что ты уже настолько забыл, кто ты и откуда ты, что просто стал инопланетянином для жителей глубин", - отметил Потап. - "По дороге, достаточно длинной, от рифа к рифу, я видел пластиковую бутылку, ботинок и ананас, артефакты присутствия нас, но океан мощнее человеческой цивилизации, он встроит все, что мы набросали в голубую воду, в свою экосистему. Если оставить этот Джет в воде, то через 2 недели в нем будут жить крабы, а через год он станет Рифом, давайте дружить с природой, Матерью Нашей".

Пользователи сети оценили высказывания рэпера в комментариях, даже Настя Каменских не удержалась и отреагировала:

"Круто!"; "класс 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Как покатались?)"; "Давайте беречь природу 👍"; "Выбор за нами) дать приют крабам)) согласна, в море погружались, такое себе, совремннаяя инсталляция под водой: остатки отдыха, кулечки, бычочки"; "А дома -25"; "А ведь правда 👍".

Напомним, релакс с Каменских закончился экстазом для Потапа, жаркий кадр: "Вай, красавчик копчёный"

Как сообщала Politeka, муж Насти Каменских Потап переборщил с похудением и стал выглядеть на 10 лет старше: "Как доченька с папой..."