Украинского рэпера Потапа после отдыха на Мальдивах потянуло на философию

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал селфи, сделанное на работе. Потап стоял на фоне плаката с надписью своей компании. Он был одет в яркую оранжевую рубашку и шапку.

«Обаяние. Есть такой термин у актеров «отрицательное обаяние» не Анти, прошу заметить, а противоположное положительному. Это значит, что этот актер подходит на роли отрицательных персонажей больше», - отметил Потап.

По его словам, в жизни встречается очень много таких людей с отрицательным обаянием. Многих такие люди отталкивают и часто поменять свое мнение о них очень трудно.

потап, алексей потапенко

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«Человек Вас может необъяснимо отталкивать, но не спешите, рассмотрите его повнимательней, может вы не правы или предвзяты. Гораздо хуже когда человек, который Вам симпатичен, оказывается исчадием ада. Я вот знаю многих артистов и совсем не многих пущу к себе в дом», - добавил артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Бреда Питта точно пускать нельзя, сразу в Настю влюбится)», «У Вас шикарное обаяние», «отрицательное обаяние - это точно не про Тебя)», «почему последнее время вас потянуло на философские посты», - пишут люди.

Напомним, что раскованный Потап избавился от одежды и впечатлил Каменских шалостями на воде: кадры роскошного отдыха.

Как сообщала Politeka, влюбленная Каменских разомлела в объятиях игривого Потапа на пляже: "Так держать".

Также Politeka писала, что Потап после жары и бассейна захотел "поморозить" нос на улице: "Какой краснощекий...".