Український продюсер і репер, чоловік Насті Каменських, Потап показав кадри закулісся "Ліги сміху" і потролив шоумена Сергія Притулу

Як повідомляє Politeka.net, кадри він показав в " сторіс "на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Потап показав, як готується до зйомок нового сезону шоу, і розповів цікаві подробиці про забобони артистів.

"Я обожнюю це місце. Обожнюю ходити... Є традиція перед виступом, коли сольний виступ, або виступ в групах. В яких я приймаю участь. Обов'язково є така штука, як познайомиться з залом. Я ходжу по залу, сідаю на різні місця. Уявляю себе різними людьми. Потім потрібно познайомитися зі сценою. Зі сценою знайомитися теж цікаво. Можна з нею поговорити. Тут я робити цього не буду, тому що тут буде дуже багато різних людей», - розповів артист.

Потім Потап показав, кадри з костюмерної.

«Я тут міряю одяг для сцени, а у мене ось тут написано Притула. Ось, Притула. Ось такий ти, Притула, " Три горішки»", - сказав репер.

Нагадаємо, раніше Притула розповів, як намагався «спокусити» Настю Каменських на сольну кар'єру. Він зізнався, що був без розуму від її голосу і через 10 років вона все-таки пішла його словами.

"Пам'ятаю, як я в 2006-2007 роках я захоплювався її вокалом, і говорив Насті: «Іди від того лисого і займайся сольною кар'єрою». Вона говорила: "ну куди я? У нас такий гарний дует «Потап і Настя». І ось минуло десять років, і дівчинка пішла в сольну кар'єру, а я десять років тому говорив їй про це», – розповів Притула.

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