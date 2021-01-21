Украинский продюсер и рэпер Потап рассказал о людях, которые вызывают отвращение

Как сообщает Politeka.net, он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное в музыкальной студии "MOZGI". Потап в клетчатой рубашке поверх футболки и красной фирменной шапке сделал селфи на лестничной площадке, запечатлев интерьер с фотографиями в рамках.

Свой пост он посвятил отношению к людям и артистам в частности. По словам продюсера, многие обладают "отрицательным обаянием", из-за которого окружающие подсознательно отталкивают их.

"Гораздо хуже когда, человек который Вам симпатичен, оказывается исчадием ада. В обоих случаях не торопитесь, смотрите в глаза, чувствуйте спиной, делайте выводы из body-language, анализируйте головой, в конце концов спросите мнение близкого человека, но постарайтесь составить своё собственное впечатление. Я вот знаю многих артистов и совсем не многих пущу к себе в дом", - признался Потап.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост рэпера и оставили много комментариев под постом:

"От вас обоняние положительное, и никак иначе. Уверена, что многие готовы пустить вас к себе домой"; "Вас бы я в свой дом пустила, я же под Ваши песни с Настей всю свою молодость отплясала"; "У Вас шикарное обаяние"; "Файний хлоп, з мозґами 😂"; "А зачем на всех фото делать ТАК губы?"; "У вас с Настей так и было по- началу?".

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