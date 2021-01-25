Певица Настя Каменских вызвала восторг свежим кадром - мимишиность просто зашкаливает
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм новое фото, на котором показала, кому отдала свое сердце, причем не мужу, рэперу Потапу.
Так, Каменских, с минимумом косметики, в светло-сером свитшоте показала себя крупным планом. Девушка ласкаво прижала к груди своего домашнего питомца - собачку по кличке Мими. Кучерявый любимец породы Бишон фризе смирно сидел на руках у хозяйки.
Примечательно, что они оба смотрели куда-то в сторону - выражение лица Насти и мордашки ее питомца удивительным образом похожи.
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Напомним, певица завела песика пять лет назад. Таким образом, она исполнила свою мечту.
"Теперь у меня есть самое доброе, самое ласковое и непосредственное существо на планете – шабака. Я ТАК СЧАСТЛИВА КАК НИКОГДА, – не удержала эмоций Настя, рассказывая публике о пополнении в семье. - Зовут – МиМи, с итальянского означает – любимая, сливается со всеми подушками".
Поначалу Настя даже создала для любимца отдельный аккаунт в Инстаграм, но со временем страничку запустила.
Ранее мы рассказывали, Каменских изумила кадрами зимней прогулки. Певица успела сфотографироваться на снежном фоне, пока тот еще не растаял.
На одном из фото звезда спокойно стояла, повернувшись к камере боком, придерживая рукой шапку, а на втором - дала волю чувствам, задорно подпрыгнув.
«Winter wonderland ❄️А какой вы человек зимой? 1️⃣ фото : обожаете зиму, снежок и прогулки на свежем воздухе 🥰☃️ 2️⃣ фото : «а когда уже лето?» 😒😂», - говорится в подписи.
Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели
Также Politeka писала, что Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских