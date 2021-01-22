Известная певица Настя Каменских поделилась романтичными зимними кадрами из прогулки на улице

Свой отпуск Настя провела на Мальдивах вместе с мужем, откуда делилась множеством фото. А по возвращению звезда показала, как возвращается в прежнее русло и старается провести активные выходные, пока в Киеве морозная и снежная погода.

Так, на днях артистка решила показать снежные кадры со счастливым днем. Судя по сему, Настя в привычном режиме отправилась в мороз на пробежку. Даже в холодную погоду звезда не останавливает свои занятия и продолжает тот же ритм тренировок, что и всегда.

Одета певица была в белую короткую куртку, джинсы, грубые белые кроссовки и белую шапку. Она запечатлена в прыжке.

«Winter wonderland ❄️А какой вы человек зимой? 1️⃣ фото : обожаете зиму, снежок и прогулки на свежем воздухе 🥰☃️ 2️⃣ фото : «а когда уже лето?» 😒😂», - написала Настя.

Пользователи сразу отреагировали, отметив, что в такой мороз здоровье под угрозой, особенно в расстегнутой куртке:

«Моя шапкаааа 😂😂😂 Люблю зиму: мороз, красные щеки, глинтвейн, каток и всегда прекрасное настроение 😍; Лето люблю😍😍 загорать, солнышко😍; Настоящая, классная, эмоциональная; дома оооочень холодно.. хочется чуть чуть теплее, но снег это волшебство🤩; А шо на мальдивах зима👍; очень холодно! Живот прикрой!; Я два в одном!!!))) Балдею от зимы и хочу лето)Зима конечно классная, но когда уже лето 😂».

Ранее Настя Каменских показала, как проводит отпуск. На фото Настя стояла возле душа в топе и шортиках. Звезда дополнила образ стильными очками, которые начала надевать на следующих кадрах. Волосы у Каменских были собраны в две косички, а на шее можно увидеть у певицы украшения. Девушка не стеснялась себя показать и хвасталась роскошным телом, устроив сеанс соблазна для фанатов.

"Вдохновляющее настроение", - написала звезда под фото.

"Это кто такая?", "Настя, это вам вообще не идет", "Прелестная очаровашка", "Настя, обожаю тебя!!!!!", "Очень крутые фотографии!!!живые", "Хочу увидеть вас уже с животиком", "А ракурс сзади?", "Каменских ты отпад!!!", "Бомба, даже ракета".

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели

А еще Politeka сообщала, что загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке

Также Politeka писала, что Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских