Украинский продюсер и рэпер, муж Насти Каменских, Потап показал кадры закулисья «Лиги смеха» и потроллил шоумена Сергея Притулу

Как сообщает Politeka.net, кадры он показал в «Сторис» на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Потап показал, как готовится к съемкам нового сезона шоу, и рассказал интересные подробности о суевериях артистов.

«Я обожаю это место. Обожаю ходить... Есть традиция перед выступлением, когда сольное выступление, или выступление в группах. В которых я принимаю участие. Обязательно есть такая штука, как познакомится с залом. Я хожу по залу, сажусь на разные места. Представляю себя разными людьми. Потом нужно познакомиться со сценой. Со сценой знакомиться тоже интересно. Можно с ней поговорить. Здесь я делать этого не буду, потому что здесь будет очень много разных людей», - рассказал артист.

Затем Потап показал, кадры из примерочной.

«Я тут меряю одежду для сцены, а у меня вот тут написано Притула. Вот, Притула. Вот такой ты, Притула, "Три орешка"», - сказал рэпер.

Напомним, ранее Притула рассказал, как пытался «соблазнить» Настю Каменских на сольную карьеру. Он признался, что был без ума от ее голоса и спустя 10 лет она все-таки последовала его словам.

«Помню, как я в 2006-2007 годах я восхищался ее вокалом, и говорил Насте: «Уходи от того лысого и занимайся сольной карьерой». Она говорила: «Ну куда я? У нас такой красивый дуэт «Потап и Настя». И вот прошло десять лет, и девочка пошла в сольную карьеру, а я десять лет назад говорил ей об этом», – рассказал Притула.

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