Молода співачка Мішель Андраде розповіла про колишнього коханого і заінтригувала відносинами з репером Позитивом

Як повідомляє Politeka.net, дівчина п'ять років зустрічалася з Микитою Ломакіним. Вона поділилася одкровеннями в

"2POpodcast" на Youtube.

Мішель Андраде познайомилася з Микитою на популярному вокальному шоу "X-Фактор", в якому обидва взяли участь. Тоді їй сподобався інший хлопець, який покликав її на побачення, проте на зустріч так і не прийшов. Підопічна Потапа зазначила, що прочекала молодика на холоді більше години. Ломакін підтримав засмучену співачку, і дружба з часом переросла в тривалі відносини.

"Три роки ми вже не разом. Ми почали відносини, коли мені було 17 років і зустрічалися п'ять років", - підкреслила Мішель Андраде. -" Це дуже великий термін, і я йому дуже вдячна. Ми були молоді, зелененькі, нічого не знали, завдяки цим відносинами дуже багато чого дізналася".

Як зізналася виконавиця під час подкасту, зараз у неї роман з іншою молодою людиною, проте подробиці особистого життя відмовилася розкривати. Мішель лише додала, що хлопець для неї, в першу чергу, вірний і надійний друг.

"Мій хлопець знає більше, ніж подружка, ніж мама. Він мій друг в першу чергу. Всі проблеми вирішуються в сім'ї, між парою. Це ж круто, коли людина творча закохана, тому що вона більше створює, по-іншому почувається", - поділилася Андраде.

Користувачі мережі звернули увагу на поведінку позитиву під час шоу і запідозрили, що саме він зустрічається з Мішель:

"Мутять чи ні незрозуміло але походу як я зрозуміла позитив розлучився з дружиною"; "не вистачило пальців порахувати скільки Пазик зробив компліментів Мішель"; "кричу з того, як Потап дивиться на них і вчадіє"; "Походу потрібен подкаст з Позитивом, а то що то нічого не зрозуміло. Правда про розлучення?"; "Картинка виглядає так, як ніби Позитив і Мішель прийшли до сімейного психолога Потапа)"; "між Мішель і Пазіком Іскра, буря, безумство"; "мені одній здалося, що між Позитивом і Мішель щось відбувається?"; "А Позитив дружину не боїться? Або розлучився вже?".

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