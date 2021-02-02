Украинский исполнитель и продюсер Потап презентовал новый хит собственного сочинения

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Потап опубликовал видео с отрывком из новой песни «100 тысяч минут вместе», которую исполнили его подопечные – молодая певица Мишель Андраде и экс-солист группы «Время и стекло» Позитив.

На фото, сопровождавшем видео, Мишель позировала в черном пикантном корсете, а Позитив – в джинсовой курточке. Парочка смотрела друг на друга. Снимок выглядел очень провокационно, ведь артисты напоминали влюбленную пару.

«Я очень рад, что ко мне обратился @hanumak Руслан с просьбой написать саундтрек к новому сериалу «100 тысяч минут вместе», который только что стартовал на @1plus1_ua 1+1! Я сразу же написал на @mozgistudios прекрасную песню, которую записали @mishvirmish и @positiff и получилась просто бомбяо песня! Такая честная и чувственная разборка любящих людей!», - отметил Потап.

В комментариях ему оставили массу восторженных слов.

«Очень красиво! Вновь потрясающая и непревзойдённая работа!», «Однозначно нужен клип!», «Позитив нашёл новую жертву?», «А группа будет Позитив и Мишель Андраде?», «Хотим клип», «Пасиба, залетает в голову и не вылетает. Браво, маэстро», - пишут пользователи сети.

Как известно, Позитиву и Мишель Андраде уже несколько недель приписывают роман. Известно, что парочка вместе снималась в «Орел и решка», а теперь еще и записала совместную песню.

Напомним, что роман между подопечным Потапа Позитивом и Мишель Андраде, фанаты в недоумении: "А жену не боится?".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа подогрела слухи о романе с Позитивом из «Время и Стекло».

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после оговорки о разводе с женой-ревнивицей разоткровенничался о личном: "Это ранит...".