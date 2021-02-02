Известная певица Настя Каменских показала похудевшую фигуру в латексных лосинах после съемок

Настя Каменских является одной из самых популярных украинских певиц. Звезда также успешно занимается своим Инстаграмом и страницей в Тик-ток, поэтому каждый день обновляет контент и интригует различными замечаниями. Похудевшая певица также привыкла рассказывать о себе, своей жизни в целом и даже о том, как ухаживает за собой.

В этот раз Настя показала, как отправилась на радиостанцию, где дала интервью. Уже выходя после съемок, певица предстала в облегающих латексных лосинах и объемном пуховике. Ботинки на шнуровке, шапка и букет в руках дополнили ее образ, но главный акцент остался очевидным – худые ноги Каменских.

«Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперёд - это большое счастье. Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться. Видеть добро и окружать себя добром. Любить ❤️ Открыто, от всего сердца. Не беречь любовь на потом - дарить ее людям, себе и всему миру. Здесь и сейчас. Пользоваться возможностями, которые нам дает жизнь. Самому создавать эти возможности. Помнить, что нет времени и причин для страха и сомнений - жизнь всего одна. Один дубль и только один момент - здесь и сейчас», - написала Настя под постом.

Поклонники не остались в стороне:

«Oh my god какая красотка ❤️😍; Настя ❤️; Нереалка😍🔥; У всех разные возможности которые даёт нам жить и пользование в итоге разное; Очень красивая🌼; Красотка😍; Солнышко☀; Безумно красивое фото😍; 👏вы прекрасны!!! Обожаю вас 💕; Все правильно, полностью согласна ❤️; Прекрасная 💐; Гармонично так😍».

Совсем недавно стало известно о смерти отца Насти Каменских. Звезда решила поделиться своей грустью и заодно напомнить поклонникам о том, как важно беречь близких при помощи свое клипа, который был опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

«Почуття — это ода любви, а любовь — это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию», — сказала пару дней назад артистка.

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