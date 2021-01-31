Украинская певица Настя Каменских, жена рэпера Потапа, порадовала новым образом в кружевном платье
Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка не стесняется показывать свои формы в самых откровенных нарядах и регулярно делится фото в "Инстаграм". На этот раз она надела белое кружевное платье с огромным декольте почти до пояса, которое едва прикрыло ее бюст. Узоры в виде цветов спрятали от любопытных глаз интимные места артистки и открыли лишь то, что можно видеть посторонним. Образ дополнила элегантная прическа с двумя прядями, которые очертили ее лицо, и крупные серьги.
Для чувственного снимка Настя Каменских позировала в комнате, подставив лицо ярким лучам солнца. Она прикрыла глаза и положила руки себе на грудь, придав кадру нежности.
"Музыка дарит нам возможность снова и снова проживать самые счастливые и сокровенные моменты жизни. Надеюсь, что мои песни напоминают вам о счастливых днях и незабываемых событиях вашей жизни. Люблю вас и пою для вас!", - подписала фото Настя Каменских.
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В комментариях поклонники выразили звезде восхищение и оценили ее музыкальное творчество:
"Ваши песни вдохновляют"; "Ваши лирические песни на украинском, вашим тембром это что-то невероятное"; "Просто огонь"; "Ты очень , очень Талантливая певица. Любим тебя"; "ради этого образа весь пирсинг даже сняла"; "Боже, какая красивая 😍"; "Волшебная"; "Сколько нежности, сколько женственности, и все это в одной удивительной девушке👉в Вас😉❤️👍. Именно о таких счастливых днях я и вспоминаю под Ваши песни. Новая композиция очень нравится😉"; "Вы как водка в сельском магазе, которая ослепляет".
Напомним, что убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".
Как сообщала Politeka, уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже".
Также Politeka писала, что грустная Каменских размякла в кресле после громкой премьеры, заговорив о личном: «Не упускайте момент…»