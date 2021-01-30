Известная певица Настя Каменских поделилась кадрами со своего чувственного клипа, который выпустила после смерти отца

Пять дней назад стало известно о смерти отца Насти Каменских. Звезда решила поделиться своей грустью и заодно напомнить поклонникам о том, как важно беречь близких при помощи свое клипа, который был опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

«Почуття — это ода любви, а любовь — это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию», — сказала пару дней назад артистка.

Сегодня она также поделилась новыми кадрами из клипа и показала чувственный образ в Инстаграм:

«Любовь... Именно она окрыляет нас и дает бесконечное вдохновение ❤️ Чувства и эмоции – это то, что останется с нами навсегда,» - написала Настя».

Фанаты не остались в стороне:

«Кайф😍; Нежность ❤️; Мурашки по коже 🔥; Это можно пересматривать вечно...❤️; Красивая чувственная песня 😍; Песня огонь ❤️; Красивая песня 💣; Песня супер 🙌; Боже, как это красиво и трогательно ❤; Очень красивая песня 😍Настюша, ты молодец ! 🙏; Очеееень🔥🔥🔥 Чувственное исполнение💋Красавчики😉; Красивая песня. Правда мне надо перевод посмотреть. Я не все понимаю 🙃 ваш папа не даром ее ждал. Царство небесное ему. 🙏».

Также на днях артистка решила показать снежные кадры со счастливым днем. Судя по сему, Настя в привычном режиме отправилась в мороз на пробежку. Даже в холодную погоду звезда не останавливает свои занятия и продолжает тот же ритм тренировок, что и всегда.

Одета певица была в белую короткую куртку, джинсы, грубые белые кроссовки и белую шапку. Она запечатлена в прыжке.

«Winter wonderland ❄️А какой вы человек зимой? 1️⃣ фото : обожаете зиму, снежок и прогулки на свежем воздухе 🥰☃️ 2️⃣ фото : «а когда уже лето?» 😒😂», - написала Настя.

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