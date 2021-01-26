Певица Настя Каменских обескуражила новым фото после трагедии в семье

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мамой Лидией Каменских.

Женщина с кучерявой прической и в светлой футболке с темной надписью стояла к камере спиной. Настя нежно ее обняла, взглянув в камеру с большой теплотой, когда делала селфи.

"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы ❤️", - подписала певица этот душевный кадр.

Отметим, накануне Каменских сообщила о смерти своего отца Алексея Жмура. Ему был 81 год.

Трогательный момент зацепил публику за живое. Одной из первых в комментариях отозвалась певица Надя Дорофеева, оставив смайлик в виде сердечка. Также пост "лайкнула" балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению. Некоторые разглядели в этом посте некую странность - мол, певица в трауре, а на селфи время нашла.

"Такой тёплый и душевный пост 😍"

"Настя,мои соболезнования🙏😔"

"Как мило❤️"

"🙄возможно Настя хотела показать этим фото ту поддержку, которая действительно самая ценная"

"Настенька, держитесь! Искренне жаль Вас и жаль, что ушёл из жизни такой прекрасный человек, который воспитал и подарил миру такую удивительную девушку, как Вы❤️Царство небесное Вашему папочке🙏🙏🙏, который остался с нами в Вашем образе"

"Да что вы за люди такие, выставила она фото. А что ей теперь до смерти горевать, жизнь продолжается. Соболезнования Вам и крепись Настя"

"И конечно же не забыть заселфить....да..."

"Мама... Какая-то странная..."

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