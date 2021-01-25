У певицы Насти Каменских, жены рэпера Потапа, умер отец Алексей Иосифович Жмур

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео со своим папой с празднования 2021 года.

Настя спросила, чего он ей пожалает.

«Тебе проще всего. Тебе я желаю быть любимой», - ответил Алексей Иосифович.

«Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!», - написала Настя.

Близкие, друзья и поклонники выражают свои соболезнования певице.

"Светлая память", "Душа не умирает, она перерождается в новом теле. Уверенна он встретится со своими родными уже совсем скоро", "Господи, Настенька, держись💓Папа всегда будет рядом с тобой...", - пишут Насте.

Отец Насти Каменских - Алексей Иосифович Жмур, спортсмен и музыкант, был капитаном команды «Динамо» по волейболу, затем концертным директором хора имени Г. Верёвки, участницей которого была мать певицы Лидия Каменских.

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