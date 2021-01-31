Украинская певица Настя Каменских рассказала, кому она посвятила новую песню
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Каменских опубликовала пост о близких людях и времени, проведенном с ними. На фото задумчивая и грустная Настя сидела в кресле в домашнем розовом костюмчике. Она поднесла руку к лицу и думала о своем.
«Любовь и благодарность - главные чувства в жизни. Прямо сейчас обнимите тех, кто вам дорог - любимого человека, родителей, детей, друзей. Не упускайте момент сказать «люблю» и «спасибо», - обратилась к поклонникам Каменских.
Она призвала своих поклонников ценить близких и время, проведенное с ними. По мнению певицы, нужно жить в моменте, поскольку именно близкие люди дают нам безграничную энергию жить.
«Почуття» - для всех, кто любит и любим!», - добавила артистка.
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В комментариях звезде оставили массу комплиментов и отзывов на ее новую песню.
«Очень красивая и душевна песня», «Настенька, ты такая молодец и песни огонь. Я горжусь тобой», «Красивая», «Спасибо, обняла», «так эстетично», «И не всегда близкие люди самые родные», «супер, всё правильно сказано», - пишут пользователи сети.
Как известно, недавно у Насти Каменских умер отец, но певица не стала отменять премьеры клипа.
Напомним, что убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".
Как сообщала Politeka, уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже".
Также Politeka писала, что Настя Каменских в бесстыжем мини-бикини показала свои загорелые "лимончики": "Отрыв башки!".