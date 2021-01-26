Співачка Настя Каменських збентежила новим фото після трагедії в родині

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з мамою Лідією Каменських.

Жінка з кучерявою зачіскою і в світлій футболці з темним написом стояла до камери спиною. Настя ніжно її обійняла, глянувши в камеру з великою теплотою, коли робила селфі.

"Немає в світі місця тепліше і спокійніше, ніж в обіймах мами ❤️", - підписала співачка цей душевний кадр.

Зазначимо, напередодні Каменських повідомила про смерть свого батька Олексія Жмура. Йому був 81 рік.

Зворушливий момент зачепив публіку за живе. Однією з перших в коментарях відгукнулася співачка Надя Дорофєєва, залишивши смайлик у вигляді сердечка. Також пост "лайкнула" балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення. Деякі розгледіли в цьому пості якусь дивину - мовляв, співачка в жалобі, а на селфі час знайшла.

"Такий теплий і душевний пост 😍"

"Настя, мої співчуття 🙏😔"

"Як мило❤️"

"🙄можливо Настя хотіла показати цим фото ту підтримку, яка дійсно найцінніша"

"Настенька, тримайтеся! Щиро шкода Вас і шкода, що пішла з життя така прекрасна людина, яка виховала і подарувала світові таку дивовижну дівчину, як Ви❤️Царство Небесне вашому таткові🙏 🙏 🙏, який залишився з нами у вашому образі"

"Та що ви за люди такі, виставила вона фото. А що їй тепер до смерті сумувати, життя триває. Співчуття Вам і кріпись Настя"

"І звичайно ж не забути заселфіти....Так..."

"Мама... Якась дивна..."

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