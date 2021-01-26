Співачка Настя Каменських збентежила новим фото після трагедії в родині
Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з мамою Лідією Каменських.
Жінка з кучерявою зачіскою і в світлій футболці з темним написом стояла до камери спиною. Настя ніжно її обійняла, глянувши в камеру з великою теплотою, коли робила селфі.
"Немає в світі місця тепліше і спокійніше, ніж в обіймах мами ❤️", - підписала співачка цей душевний кадр.
Зазначимо, напередодні Каменських повідомила про смерть свого батька Олексія Жмура. Йому був 81 рік.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
НП сталася на концерті відомої української співачки, з'явилося відео: "Мені дуже шкода…"
Під лід провалилися двоє дорослих і дитина, з'їхалися рятувальники: перші подробиці НП
Потап постібався над "горішками" Сергія Притули, який намагався спокушати Каменських: "ось такий ти..."
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Зворушливий момент зачепив публіку за живе. Однією з перших в коментарях відгукнулася співачка Надя Дорофєєва, залишивши смайлик у вигляді сердечка. Також пост "лайкнула" балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення. Деякі розгледіли в цьому пості якусь дивину - мовляв, співачка в жалобі, а на селфі час знайшла.
"Такий теплий і душевний пост 😍"
"Настя, мої співчуття 🙏😔"
"Як мило❤️"
"🙄можливо Настя хотіла показати цим фото ту підтримку, яка дійсно найцінніша"
"Настенька, тримайтеся! Щиро шкода Вас і шкода, що пішла з життя така прекрасна людина, яка виховала і подарувала світові таку дивовижну дівчину, як Ви❤️Царство Небесне вашому таткові🙏 🙏 🙏, який залишився з нами у вашому образі"
"Та що ви за люди такі, виставила вона фото. А що їй тепер до смерті сумувати, життя триває. Співчуття Вам і кріпись Настя"
"І звичайно ж не забути заселфіти....Так..."
"Мама... Якась дивна..."
Нагадаємо, змарніла Каменських вразила фото з пляжу, Шанувальники не вірять своїм очам: "рік тому було 70, а зараз..."
Як повідомляла Politeka, Каменських здивувала зовнішністю крупним планом і без косметики: "Настя, це справжня..."
Також Politeka писала, що Каменських показала, як змінилася з дитинства, засвітивши рідкісне архівне фото: «Настусі роки ні по чому»