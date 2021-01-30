Відома співачка Настя Каменських поділилася кадрами зі свого чуттєвого кліпу, який випустила після смерті батька

П'ять днів тому стало відомо про смерть батька Насті Каменських. Зірка вирішила поділитися своїм смутком і заодно нагадати шанувальникам про те, як важливо берегти близьких за допомогою свого кліпу, який був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки.

"Почуття - це ода любові, а любов — це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь все своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію", - сказала пару днів тому артистка.

Сьогодні вона також поділилася новими кадрами з кліпу і показала чуттєвий образ в Instagram:

«Любов... Саме вона окрилює нас і дає нескінченне натхнення ❤️ почуття і емоції – це те, що залишиться з нами назавжди,» - написала Настя».

Фанати не залишилися осторонь:

"Кайф😍; ніжність ❤️; Мурашки по шкірі 🔥; це можна переглядати вічно...❤ ️ ; Красива чуттєва пісня 😍; Пісня вогонь ❤️; красива пісня 💣; Пісня супер 🙌; Боже, як це красиво і зворушливо❤; дуже красива пісня 😍Настюша, ти молодець ! 🙏 ; Очеееень чув чуттєве виконання 💋 красунчики😉; красива пісня. Правда мені треба переклад подивитися. Я не все розумію 🙃 ваш тато не дарма її чекав. Царство Небесне йому. 🙏».

Також днями артистка вирішила показати снігові кадри зі щасливим днем. Судячи з цього, Настя в звичному режимі вирушила в мороз на пробіжку. Навіть в холодну погоду зірка не зупиняє свої заняття і продовжує той же ритм тренувань, що і завжди.

Одягнена співачка була в білу коротку куртку, джинси, грубі білі кросівки і білу шапку. Вона відображена в стрибку.

"Winter wonderland ️ ️ а яка ви людина взимку? 1️⃣ фото: обожнюєте зиму, сніжок і прогулянки на свіжому повітрі ☺ ️ 2️⃣ фото: "а коли вже літо?"😒 😂", - написала Настя.

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