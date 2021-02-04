Александр Эллерт, избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной, обескуражил новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 34-летний сценарист опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал себя с возлюбленной и детьми в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Так, парочка, прихватив с собой 8-летнего сына Ксении Платона и 13-летнюю дочь Александра Элю, очевидно, отправились на отдых - куда именно, пока еще держат в секрете.

Начало отпуска омрачила досадная неприятность. Эллерт, как мог, старался поднять у семейства "боевой дух", но, судя по фото, положительный отклик получил только от Платона. Сценарист пожелал всем доброго утра, засняв взгрустнувшую Ксению, облокотившуюся на руку, и свою дочь с опущенной головой.

Все четверо не рассчитали с вещами - багаж оказался слишком тяжелым.

"В общем, перевес 10 килограмм. 1 кг - десять баксов... Полетели!", - сообщил неунывающий Эллерт.

"-100$. Если бы мы были в "Орел и решка", то это уже конец выпуска", - подписаны кадры.

До этого мы рассказывали, как Эллерт за спиной у Мишиной сводил детей в ресторан быстрого питания KFC. Эля, которая заказала не острое блюдо, с удовольствием уминала кусочки жареного мяса, тогда как сын Ксении решил попробовать остренькое и остался очень недоволен.

"Платон, как тебе острые?", - обратился Эллерт к мальчику. Тот долго пытался передать свои негативные впечатления, после чего резко выпалил: "Полный, короче...".

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