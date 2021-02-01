Украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, почему пропала из Сети

Неожиданное видео артистка выложила у себя в Инстаграм в разделе "сториз", передает Politeka.net

Мишина призналась, что плохо себя чувствовала, поэтому не выходила на связь с фолловерами.

«Вчера как-то очень паршиво себя чувствовала. Сегодня уже легче. В общем пока переделала все дела, только к вечеру вспомнила, что я еще и блогер, представляете, какие удивительные возможности преподносит судьба жизнь и вселенная?» - рассказала Ксения.

Мишина записала видео в простом домашнем виде. Волосы она собра в хвост и прредпочла не наносить яркий макияж. На девушке была надета обтягивающая бежевая майка, подчеркивающая ее пышне формы.

Можно заметить, что Ксения выглядела побледневшей.

Мишина извинилась перед фолловерами за то, что так внезапно «пропала». Она отметила. Что чувствует перед ними ответственность.

Отметим, ранее "Холостячка" рассказывала, что для поддержания своего в хорошей форме принимает витамины. Она отметила, что так помогаем иммунитету. Мишина призналась, что принимает витамины C, D3 и Цинк.

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