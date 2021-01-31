Украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала фанатов кадрами с известным ведущим

Неожиданное видео артистка выложила у себя в Инстаграм в разделе "сториз", передает Politeka.net

На них, игривая Ксения позирует у себя на кухне с украинским шоуменом и ведущим нового сезона «Голос Країни» Славой Деминым, который говорит, что задал Мишиной 31 вопрос. Очевидно речь идет об интервью.

Покрасневший Демин признался, что вспотел, пока общался с «Холостячкой», очарованный ее красотой.

Актриса кокетничает с ведущим, они шутят и смеются вместе и неизвестно, как на такое отреагирует новый возлюбленный Ксении. Возможно Александр Эллерт будет ревновать.

Поклонники также не смогли высказаться об увиденном, так как в разделе «Сториз», как известно, комментарии отключены.

Ранее мы сообщали о том, что Ксения Мишина призналась, что у ее 8-летнего сына Платона сложились хорошие отношения со сценаристом "Квартала 95" после его переезда. По словам актрисы всего через пару дней после окончания проекта она привела Александра к Платону, чтобы сообщить сыну об этом.

"У них хорошие отношения. Я помню, что мы пришли с Сашей спустя несколько дней после окончания проекта, когда мы начали... ну, скажем так, сформировали идею жить вместе и мы пошли ко мне разговаривать с Платоном. Мы рассказали ему эту новость и он очень обрадовался. Он сказал: "Вау, классно, Саня будет с нами вместе жить!". Я вообще очень только "за",- говорит Мишина.

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