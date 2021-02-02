Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной, Александр Эллерт рассказал, что не любит

После победы на шоу "Холостячка" Александр стал набирать популярность в соцсетях, передает Politeka.net. Сейчас на страницу Эллерта подписаны 375 тысяч человек, которые активно следят за его Инстаграм-жизнью.

Теперь Александр активно делится с подписчиками фото и видео, а также мыслями.

В одном из последних постов избранник Мишиной поделился, что ненавидит понедельники, как и большой процент людей.

"Не, наверное, есть всего 1% которые любят... это вот эти, с кем ты споришь, что с понедельника бегать начнешь или в спорт зал пойдешь😶

И не любовь к понедельнику идет с детства... есть один парнишка, Тон зовут, так он в пятницу после школы уже расстраивается, что скоро понедельник)", - поделился Александр.

Поэтому у Александра появилось предложение.

"Чтобы наша страна стала первой, где понедельник третий официальный выходной... а вторник получается официальный **дак недели😂

Согласны со мной? Или понедельник кайфовый? Как вы вообще к нему?)", - написал победитель "Холостячки".

За восемь часов пост собрал более 70 тысяч просмотров и много комментариев.

"Брооооо! Ну вот кайф. Ну, теперь я знаю какие у меня будут посты)", "Кто считает что Эллерт с Мишиной лучшие ?", "Алексей Тригубенко любит понедельник 😁😂", "нужен понедельник выходной, так чтоб во вторник уже захотелось поработать 😂", "Отличная идея, что бы понедельник стал выходным! 👌", - написали пользователи сети.

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