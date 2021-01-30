Александр Эллерт, ставший избранником "Холостячки" Ксении Мишиной, показал 13-летнюю дочь

Как передает Politeka.net, 34-летний сценарист, победивший в проекте "Холостячка", опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм.

Александр, несмотря на то, что уже давно развелся с мамой Эли, много времени проводит с дочкой.

Так, Эллерт пристыдил наследницу, пожурив за несколько неопрятный вид.

"Эль, скажи мне, а что за кубло на голове?", - спросил он шутя, засняв девочку крупным планом. Смутившаяся Эля сразу же натянула капюшон.

"Так получилось...", - посмеялся в ответ отец.

На следующих кадрах Эллерт, видимо, решивший реабилитироваться за неудачную шутку, похвалив дочь за талант.

"Где бы ни находилась Эля, и у нее свободная минута - сразу рисует", - гордый Александр показал альбом.

"Это моя шиза...", - прокомментировала девочка, листая страницы с рисунками.

"Если вдруг, вы когда-нибудь это увидите в комиксах, то это, я надеюсь нарисовала моя дочь", - подытожил победитель "Холостячки".

Ранее мы сообщали, в Сети бурно обсуждают отношения Мишиной и Эллерта, а также их детей. Фанатов шоу волнует, нашел ли с 13-летней Элей общий язык 8-летний сын Ксении Платон.

«Думаю, нет. Платон очень разбалованный ребенок», «Он не разбалован, а просто не воспитан», «Думаю, что дети ревнуют каждый своего родителя», «Да нашли, плюс родители умные, помогут деткам», "Конечно, нашли", «У них нет выбора. Надо принять», «В интервью говорили, что дети нашли общий язык, гуляют вместе, и все у них хорошо», - пользователи делятся своими соображениями по этому поводу.

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