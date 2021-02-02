Украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала свою квартиру, где живет вместе с избранником Александром Эллертом
Свое жилище артистка показала в ходе видео-интервью для Люкс ФМ, передает Politeka.net
Эллерт с Мишиной и ее сыном Платоном живут в съемной столичной квартире со стильным дизайном.
Светлые стены, большие панорамные окна, яркие акценты на кухне делают жилище очень уютным.
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На кухне есть остров, куда встроена варочная поверхность и раковина.
В гостиной можно увидеть большой стол, плазменный телевизор, огромный угловой диван в песочных тонах, такого же оттенка ковер.
Отметим, пользователи Сети оценили жилище Мишиной.
«Красивая квартира. Интересно, какая высота потолков?», «Я тоже не могла насмотреться на такую уютную квартиру. Высота потолков очень не стандартная как для столичной квартиры», «Квартира, вся эта локация вообще супер, глаз не оторвать, очень хорошо) 👍 Например, мне понравился новый формат, потому что здесь все как вживую, естественно, у себя дома, когда нет этой официальности, этих нарядов и серьезности, а некий домашний стиль», - пишут в комментариях.
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