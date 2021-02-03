Избранник "Холостячки" Мишиной Александр Эллерт рассказал, как прошла его прогулка с дочерью и сыном Ксении

Александр Эллерт остался один с сыном Мишиной Платоном, и, чтобы ему не было скучно, взял с собой свою дочь Элю. В своем Instagram Stories он показал кадры с прогулки и довольных детей, пишет Politeka.net.

На кадрах, которые показал сценарист "Квартала", он идет позади обоих детей по торговому центру. Эля и Платон прогуливались в желтых шапках, но разных оттенков, а также в куртках. Александр Эллерт молча снимал их и в шутку пытался подсчитать детей на пальцах. Короткое видео он ласково и юмором подписал "Желторотики".

На втором видео Эллерт с детьми уже сидят в машине и рассказывают о своих впечатлениях после посещения одного из заведений KFC, где Платон попробовал новое для себя блюдо. Но, судя по его возмущенным возгласам и мимике, мальчику совсем не понравилась еда.

"В общем, мы съели эту фигню",- возмущенно начал Платон, перебивая Эллерта, на что он улыбнулся и начал рассказывать о том, что заказал себе Платон и Эля в ресторане.

"Короче, да, мы заехали в KFC, Платон взял себе острый гриль, а Эля - не острый. Эля ест с удовольствием",- сказал избранник Мишиной и повернул камеру к довольной дочери, которая доедала вкусняшку и приговаривала "Класс".

"Платон, как тебе острые?",- обратился Эллерт к сыну Мишиной и повернул камеру к нему. Ребенок долго на мигах пытался передать свои негативные впечатления, после чего резко выпалил: "Полный, короче...". Но в этот момент Эллерт успел нажать на стоп и поклонники так и не узнали главного во фразе ребенка.

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