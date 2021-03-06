Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился атмосферным фото, показав, как путешествует по стране
Известный комик поделился новым снимком в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Судя по снимку, артист отправился в другой город. При этом, ехать ему пришлось на поезде. На снимке он лежит на своем месте на нижней полке и задумчиво смотрит в окно, где уже стемнело.
Впрочем, даже в дороге Кошевой не забывает о стиле: на снимке он позирует в черном костюме с модным принтом и черных кроссовках.
«Катаемся на стиле», - подписал фото артист.
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Он также добавил необычный хэштег: «Наконец-то люди».
Кошевой не раскрыл, куда едет и с кем, а его поклонники не смогли прокомментировать публикацию из-за отсутствия такой возможности в Сториз.
Ранее мы рассказывали, что лысину Кошевого показали в Сети с близкого ракурса. Оказывается у него на голове много шрамов и родинок.
Фотографией поделился в своем Инстаграм Александр Эллерт. Вероятно, он сделал снимок во время очередных съемок.
"Счастливый значит", - заявил победитель "Холостячки" и по совместительству сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт.
"Так гадать можно по лысине...", - добавил он.
Напомним, изменения во внешности Евгения Кошевого из "Лиги смеха" напугали публику: "Пчелы покусали?".
Как сообщала Politeka, жена Кошевого не удержалась после выходки Евгения на семейном празднике: «Не смотри на других, але!».
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95", Потап или Козловский: кто стал Махаоном на шоу "Маска", появилось первое видео.