Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился атмосферным фото, показав, как путешествует по стране

Известный комик поделился новым снимком в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по снимку, артист отправился в другой город. При этом, ехать ему пришлось на поезде. На снимке он лежит на своем месте на нижней полке и задумчиво смотрит в окно, где уже стемнело.

Впрочем, даже в дороге Кошевой не забывает о стиле: на снимке он позирует в черном костюме с модным принтом и черных кроссовках.

«Катаемся на стиле», - подписал фото артист.

Он также добавил необычный хэштег: «Наконец-то люди».

Кошевой не раскрыл, куда едет и с кем, а его поклонники не смогли прокомментировать публикацию из-за отсутствия такой возможности в Сториз.

Ранее мы рассказывали, что лысину Кошевого показали в Сети с близкого ракурса. Оказывается у него на голове много шрамов и родинок.

Фотографией поделился в своем Инстаграм Александр Эллерт. Вероятно, он сделал снимок во время очередных съемок.

"Счастливый значит", - заявил победитель "Холостячки" и по совместительству сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт.

"Так гадать можно по лысине...", - добавил он.

Напомним, изменения во внешности Евгения Кошевого из "Лиги смеха" напугали публику: "Пчелы покусали?".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого не удержалась после выходки Евгения на семейном празднике: «Не смотри на других, але!».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95", Потап или Козловский: кто стал Махаоном на шоу "Маска", появилось первое видео.