Новый герой шоу Маска в фантастическом костюме заинтриговал зрителей и детективов

Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм посвященному шоу "Маска" рассказали, что новым героем субботнего выпуска станет фантастический Махаон. Поклонников просят уже начинать угадывать, кто может скрываться под маской этого невероятного мотылька.

Фанаты шоу, которые следят за новостями, стали наперебой угадывать, кто же может прятаться под маской Махаона. Предположения самые разные, от Макса Барских, Потапа, до комика из Квартала 95, Евгения Кошевого. Кто-то предположил, что под костюмом трехметрового гиганта может находиться изящная леди.

Напомним, в субботу состоится новый выпуск шоу Маска, детективами которого являются Олег Винник, Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова и Дзидзьо.

Мы уже писали, что Махаон приготовит сюрприз для зрителей шоу. Создателем костюма стал художник по костюмам шоу, Назар Дидык.

Он рассказал, что это один из самых сложных костюмов, в котором мастер хотел передать уникальность и красоту Махаона.

Поклонники пытаются по фигуре, скрывающейся за фантастическим костюмом узнать, кто под ним скрывается.

"А угадавшему что-то будет? Мой вариант Макс Барских😂", "Потап😂", "Надо услышать пение, подсказки, наобум тяжело сказать", "Может Виталий Козловский", "Кошевой?", "Пффффф легко! Це ж викапаний Слава Соломко😂", "Монатік Діма😮🔥", "Діма Коляденко 🔥" "Дуже цікаво чекаю ефіру, а маску відкриють після виступу?", - написали фанаты шоу.

Напомним, что новый трехметровый герой "Маски" удивит появлением, Винника, Данилко и других ждет сюрприз: "Выступит и …"

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