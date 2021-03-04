Новый герой в невероятно фантастическом костюме удивит зрителей и судей — Олега Винника, Андрея Данилко, Настю Каменских, Олю Полякову и Дзидзьо

Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм посвященному шоу "Маска" стали известны подробности субботнего выступления. Новым героем станет Махаон.

Создателем костюма стал художник по костюмам шоу, Назар Дидык.

Он рассказал, что это один из самых сложных костюмов, в котором мастер хотел передать уникальность и красоту Махаона.

"Махаон - воплощение трансформации из гусеницы в невероятно красавца ползать к полету" - так описал своего героя Дидык.

Также в паблике описан сам костюм, из каких материалов он был сделан, какие ткани и вещества использовались.

Также сказано, что высота крыльев героя - 3 метра.

Те поклонники, кто следит за шоу в Инстаграм уже успели оценить костюм, а также рассекретили, что герой выступит и с него сразу снимут маску.

"Який крутий костюм 😍😍😍", "Він теж буде приймати участь, чи просто виступить?", "Просто выступит и с него сразу снимут маску Махаона відразу відкриють? 😍😍😍", "Неймовірно", "То він виступить і знімить маску", "Це Василь Вірастюк", "Какой красивый😍😍😍😍😍", "Теперь у меня 3 любимых персонажа в шоу"Маска": Носоріг, Лев та Махаон", "Шикарні костюми !!!🔥🔥🔥🔥🔥", "Художникам по костюмах 👏👏👏👏👏".

Напомним, что довольный Винник показал, что творится на съемках "Маски" и заинтриговал прогнозом: "Все вкуснее и вкуснее".

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