В новом эпизоде шоу «Маска» произошел курьез с Олей Поляковой и участницей-«Стрекозой»

Как пишет Politeka.net, видео забавного момента показали на странице проекта в Инстаграм.

«У него микрофончик, вот так вот во рту и у тебя во рту», - стала что-то рассказывать Полякова «Стрекозе».

«Объясни, объясни», - добавил Андрей Данилко.

Но такие объяснения, судя по реакции «Стрекозы», ей не понравились. «Е*ать», - резко сказала она, затем обернулась спиной, чтоды показать, где у нее крепится микрофон.

По такой выходке Полякова мгновенно решила, что за маской скрывается певица Анастасия Приходько.

«Это Настя Приходько! Такое могла вытворить только Настя Приходько!» - закричала Полякова, подскочив с места.

Отметим, некоторые зрители согласились с таким предположением.

«Материться на сцене только Приходько может», «Кто бы там не был , но выступления у бабки хорошие», «Не могу перестать смеяться», «Учитывая то, как вела себя Бабка, когда сказали о Приходько, опущенная голова, отворот от камеры свидетельствует о том, что Стрекоза поняла, то ее сожгли и решила дальше палиться😂 Даже подсказок не надо было делать, надо было просто сказать Бабки, что она Приходько и она согласится», - пишут в комментариях.

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