Ведущий Владимир Остапчук привлек внимание украинцев своими запоминающимися образами на популярном шоу «Маска»

С тех пор как он стал вести шоу «Маска», шоумену, как и другим его участникам, довелось примерить сразу несколько ярких образов. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появились фото с двумя недавними перевоплощениями Остапчука.

Так, на первом снимке ведущий предстала в образе импозантного Агента 007. На нем черный официальный костюм без лишних изысков, аккуратный галстук-бабочка, очки и кожаные перчатки.

А вот на втором снимке Остапчук примерил уже более яркий образ. Так, ведущий перевоплотился в метрдотеля из фильма «Отель «Гранд Будапешт». Его фиолетовый наряд с золотой отделкой не мог остаться незамеченным.

«Друзья, какой образ ведущего шоу МАСКА Владимира Остапчука вам нравится больше? Агента 007 или метрдотеля Грандотель? 1 или 2? Пишите цифру в комментариях», - говорится в подписи к снимкам.

Судя по комментариям, большинству украинцев пришелся по душе образ секретного агента. В то же время, многие критично высказались о самом ведущем.

«Никакой. У каждого свой вкус. Но мне он совсем не нравится как ведущий, несмотря на то какой бы он проект не вел!», «Никакой вообще и вообще сам бесячий», «Никакой, неприятный и двуличный», «В каждом образе супер-талант! Удачи!», «Все образы прекрасны, прекрасны как ведущий и как шоумен», - пишут люди.

Напомним, Остапчука в одних трусах повязали в собственной квартире, кадры допроса: "Не светите в лицо, я..."

Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука соблазнила мужа в лифте, поставив условие: «Целовать нельзя…».